Почти половина россиянок планируют выйти на работу 8 марта 2021 года

8 марта многие россиянки готовы встретить на работе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитический центр Авито Работа выяснил, сколько россиян готовы поработать в длинные выходные, приуроченные к 8 марта. Выяснилось, что на работу в праздничные дни собираются выйти 44% жителей страны, среди женщин таких - 41%. Из них не определились с графиком 19% представительниц прекрасного пола.

Среди регионов в Уральском федеральном округе любят отдых больше всего: там в праздники не собираются работать 40% опрошенных. В Северо-Кавказском федеральном округе, напротив - самый большой процент тех, кто намерен выйти на работу, несмотря на выходные.

Отметим, что согласно Трудовому кодексу работа в выходные и праздничные дни должна оплачиваться по двойной ставке. Однако, согласно результатам опроса, заработная плата остается на прежнем уровне у 50% работающих.

В онлайн-опросе аналитического центра приняли участие 10 000 респондентов по всей России старше 18 лет.