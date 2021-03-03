Неизвестную картину Тициана нашли в провинциальной английской церкви

Картина Тициана найдена в английском храме в Лидбери Фото: СОЦСЕТИ

В Великобритании нашли утерянную картину итальянского художника Тициана. Оказалось, что полотно более ста лет провисело в дальнему углу приходской церкви в английском городе Лидбери.

Картину с изображением сцены Тайной вечери обнаружил искусствовед и реставратор Рональд Мур. Он приехал в церковь, чтобы восстановить копию картины «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, однако ему приглянулась другая работа.

В темном углу церкви он увидел выцветшее полотно, которое привлекло его внимание.

«Изображение висело на высоте трех метров. Чтобы его увидеть, нужно было встать на лестницу», — цитирует Мура телеканал «360».

Реставратор забрал картину с собой и около трех лет изучал ее. В результате, Мур нашел доказательства того, что картина была написана в XVI веке в мастерской одного из крупнейших представителей эпохи Высокого и Позднего Возрождения — Тициана.

Искусствовед снял несколько слоев выцветшего лака и обнаружил в углу картины подпись Тициана. Кроме того, реставратору удалось отыскать письмо коллекционера Джона Скиппе, который писал, что купил «наиболее хорошо сохранившуюся работу Тициана» в венецианском монастыре. А позже, уже в XX веке, потомок Скиппе подарил картину английской церкви, передает «Свободная пресса».