Большунов проиграл гонку норвежцам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе в среду, 3 марта, прошла гонка с раздельным стартом на 15 километров. Победу в ней одержал норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд. Его результат - 33 минуты 48,7 секунды.

Позади Холунда оказались два его напарника по команде. Серебро и бронзу взяли Симен Хегстад Крюгер (+20,2 секунды) и Харальд Эстберг Амундсен (+35,6).

Лидер сборной России Александр Большунов занял четвертое место, проиграв победителю 43,7 секунды. Сразу же за ним - Артем Мальцев, уступивший 50,7 секунды. У Ивана Якимушкина 11-я позиция с результатом 1 минута 07,5 секунды. И сразу же за ним - Андрей Мельниченко, проигравший норвежцу Холунду 1 минуту 12,1 секунды.

Большунов, уступив в этой гонке, расстроился и отказался от общения с журналистами. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил комментатор Дмитрий Губерниев:

- Большунов, расстроенный, прошёл мимо нашей микст-зоны. К сожалению, ему сейчас не до интервью. Конечно, мы расстроены вместе с Александром, но удар нужно держать.

Следующая гонка на чемпионате мира пройдет завтра, 4 марта. Женщины побегут эстафету 4 по 5 километров.