Россиян предупредили о ночном снегопаде 8 марта Фото: Иван ВИСЛОВ

Погода в Европейской части России 8 марта обещает быть не самой приятной. Природа может преподнести сюрприз в виде ночного снегопада. А температура днем не превысит -5-7 градусов. Такой прогноз дал Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос».

В целом погода в первой половине марта будет очень изменчивой.

- То есть в одном и том же регионе мы будем сегодня наблюдать повышение температуры до положительных значений, а на следующий день - понижение температуры практически до двухзначных минусов, - рассказал синоптик в эфире радио "Комсомольская правда".

Между тем вторая часть марта должна быть более теплой. Судя по всему, праздничные выходные 6-8 числа станут самыми холодными за весь месяц. Затем начнется потепление со средней температурой на 1 – 2 градуса выше нормы. А с 15 марта столбики термометра вовсе поднимутся до +8, и снег начнет резко таять.