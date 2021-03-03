Путин призвал бороться с вовлечением детей в несогласованные акции Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин потребовал в соответствии с законом реагировать правоохранительные органы на попытки вовлечь несовершеннолетних в незаконные уличные акции. Об этом он заявил во время своего выступления на коллегии МВД РФ.

- С коллегами из других ведомств необходимо вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в Сети тех, кто втягивает детей и подростков в противоправные действия, - сказал глава государства.