Нижегородские школы готовятся к переходу на пятидневку

В Нижегородской области разрабатывают рекомендации по переходу школ на пятидневку. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Соответствующее поручение глава региона дал министру образования, науки и молодежной политики региона Ольге Петровой.

- Некоторые школы уже работают в формате пятидневки. Как правило, речь идет об учебных заведениях с обычным режимом нагрузки. Вместе с этим есть еще лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением отдельных предметов. Для них требуются дополнительные рекомендации. Современные методики и технологии образования должны позволить совершить этот переход. В любом случае, решение по каждой школе должно приниматься индивидуально, основываясь на позиции педагогического коллектива и родителей, - сказал Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что суббота может быть днем дополнительного образования. Методические рекомендации для школ подготовит Нижегородский институт развития образования.

Напомним, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 2 марта 2021 года заявила о том, что всех российских школьников необходимо переводить на пятидневную учебную неделю, чтобы они могли больше времени проводить с родителями и уделять внимание физическому развитию. По ее словам, каждый ребенок должен иметь время для прогулок, игр на свежем воздухе, «чтобы он мог, кроме уроков, посещать кружки и творчески развиваться». При этом председатель Совета Федерации напомнила, что вопрос введения такого распорядка для школьников находится в ведении регионов и самих школ.