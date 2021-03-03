ВОЗ рекомендует странам воздержаться от введения COVID-паспортов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не рекомендует странам вводить паспорта с данными о вакцинации гражданина вакциной против коронавируса.

По словам представителя организации в России Мелиты Вуйнович, стоит помнить, что решение о введение такого рода документов каждая страна принимает самостоятельно.

- ВОЗ высказался, что сейчас не рекомендуются такие паспорта (вакцинации от covid-19 - ред.), но, конечно, страны идут своим путем, все стараются позволить большую мобильность населения, - рассказала Вуйнович в эфире "Россия 24".