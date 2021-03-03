Алена Косторная. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как в финале Кубка России 2021 фигуристка Алена Косторная не смогла занять достаточно высокое место, чтобы попасть в сборную России, стало известно о новых планах спортсменки. Пошли разговоры о том, что Косторная решила вернуться обратно к Этери Тутберидзе. Причем, инициатива исходит от самой спортсменки, которая летом 2020 года покинула "Хрустальный".

- Решение по Косторной пока не принято - это должна решить Этери Георгиевна. Она и Елена Анатольевна Чайковская отвечают за политику фигурного катания в нашем виде спорта, - заявил в интервью ТАСС гендиректор спортшколы "Самбо-70" Ренат Лайшев.

Как уточняется, пока что была стадия "предварительных разговоров". Но не более того. Отметим, что Алена под началом Этери Тутберидзе в прошлом сезоне одержала победу на чемпионате Европы 2020 и в финале серии Гран-При в Турине.

У нее - официальные мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59 балла) в женском одиночном катании. С лета 2020 года Алена катается в составе академии "Ангелы Плющенко" у двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.