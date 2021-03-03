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Грызлов: Украина свела к нулю гарантии безопасности и провоцирует эскалацию в Донбассе

Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Власти Украины свел к нулю большинство ранее согласованных гарантий по безопасности, а теперь провоцирует эскалацию в зоне конфликта в Донбассе. Об этом 3 марта заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам состоявшегося в среду очередного заседания.

- Участники заседания обсудили новую волну нарушений, совершенных украинской стороной на линии соприкосновения. <...> Это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти, - рассказал Грызлов.

Украинский кризис