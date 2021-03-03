Госдепартамент: США сделают все, чтобы остановить строительство "Северного потока-2"

Кандидат на пост первого заместителя госсекретаря США Венди Шерман заявила, что в случае утверждения на должность сделает все от нее зависящее для того, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток - 2".

- В случае, если меня утвердят на должность, я не буду иметь полномочий принимать такие решения самостоятельно. Но я могу сказать, что я сделаю все в моих силах, чтобы гарантировать, что "Северный поток — 2" не продвинется вперед, - заявила она во время своего выступления на слушаниях в профильном комитете сената по ее кандидатуре.