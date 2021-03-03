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Политика

"Наконец-то приняли правильное решение": Захарова прокомментировала отказ США насаждать демократию силой

В МИД РФ оценили принятое американской стороной решение
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Захарова прокомментировала отказ США насаждать демократию силой

Захарова прокомментировала отказ США насаждать демократию силой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединённых Штатов приняли правильное решение, объявив об отказе насаждать демократию за рубежом силой. Такое мнение высказала 3 марта официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

- Наконец-то США приняли правильное решение. Нельзя демократию, вообще ничего, продвигать силой. А используя какие-то другие ресурсы, в другие суверенные страны без их на то воли, официального согласия, без уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости этих государств. Нужно перечитать Устав Объединенных Наций и руководствоваться им, - высказалась Захарова в интервью телеканалу "Звезда".