Премьер Словакии в шутку предложил передать России часть Украины за «Спутник V» Фото: Александр КОЦ

Премьер-министр Словакии Игорь Матович предложил передать России часть Украины за вакцину против коронавируса "Спутник V". Об этом он пошутил, выступая спикером при обсуждении российского препарата на Radio Express, запись разговора выложена в Facebook радиостанции.

На вопрос о том, что он пообещал РФ в обмен на поставку вакцины, он в шутку ответил, что обещал отдать Закарпатскую Украину.

Также он объяснил, что сотрудничество с Россией не обозначает какую-либо измену Словакии. Затем он уже серьезно ответил, что ничего не обещал россиянам.