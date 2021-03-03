Минприроды поддержало запрет на выплату компаниями дивидендов до возмещения вреда экологии Фото: Павел КЛОКОВ

Минприроды РФ внесло в правительство страны законопроект, который запрещает осуществлять выплату дивидендов компаниями, которые не возместили вред экологии.

- Министерство природных ресурсов и экологии РФ внесло на рассмотрение проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения исполнения собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде, - говорится в сообщении ведомства, пишет "Прайм".

Одним из ключевых моментов проекта является необходимость добавить в закон "Об акционерных обществах" условие, при котором будет ограничиваться выплата дивидендов. Это правило, как предполагают авторы проекта, будет действовать, "если на день принятия такого решения обществом не возмещен в полном объеме исчисленный и предъявленный вред окружающей среде".