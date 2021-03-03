Bloomberg: Трамп всерьез намерен участвовать в следующих выборах президента США

Бывший президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Оставивший Белый дом Дональд Трамп намерен вновь побороться за президентское кресло на следующих выборах в США. По крайней мере, так утверждают осведомленные источники агентства Bloomberg.

По словам собеседников издания, экс-глава государства в разговорах с ближайшим окружением ясно давал понять, что «серьезно рассматривает возможность снова баллотироваться в президенты в 2024 году». Однако в этот раз Трамп хочет обойтись без Майкла Пенса, который в его администрации занимал должность вице-президента.

Источники агентства рассказали, что лидер республиканцев «обсуждал возможные альтернативы Пенсу». По их данным, Трамп рассматривает возможность выбрать на этот пост афроамериканца или женщину. В частности, в качестве вероятного кандидата называют губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм.

Между тем, как писал сайт kp.ru, нынешний президент США, демократ Джо Байден, тоже уже планирует баллотироваться в 2024 году на следующий срок.