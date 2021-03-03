Сенаторы предложили ограничить возможности президента США применять военную силу

Американские законодатели предложили ограничить возможности президента США применять военную силу Фото: REUTERS

В среду, 3 марта, американские сенаторы от обеих партий представили законопроект, который ограничивает возможности президента США применять военную силу.

Речь идет об отмене принятого конгрессом после терактов 11 сентября 2001 года закона, по которому глава государства может применять военную силу без согласования с сенаторами и конгрессменами. Попытки его отменить с тех пор уже предпринимались неоднократно, однако еще ни разу не удалось получить достаточно голосов в поддержку этих инициатив.

Теперь же американские законодатели снова подняли этот вопрос после авиаударов США по территории Сирии. По мнению авторов проекта, это красноречиво говорит о том, что «исполнительная власть, независимо от партии, будет продолжать расширять свои военные полномочия», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на 26 февраля Штаты нанесли удары по целям в САР. В Пентагоне заявили, что в ответ на атаки на свои объекты в Ираке военные США по указу президента Джо Байдена разбомбили несколько объектов проиранских сил, расположенных на территории Сирии. По словам нового министра обороны США Ллойда Остина, он абсолютно уверен, что удары были точными.