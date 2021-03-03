SpaceX отменила запуск прототипа корабля Starship за миг до взлета

Аппарат Starship предназначен для полетов на Марс. Фото: REUTERS

В среду, 3 марта, в Техасе должны были пройти летные испытания нового опытного образца космического корабля Starship, предназначенного для полетов на Марс. Однако американская компания SpaceX экстренно отменила запуск своего аппарата SN10 буквально за несколько секунд до взлета.

Сразу после того, как заработали двигатели корабля, компьютер дал сигнал об отмене запуска. Starship SN10 должен был стартовать с космодрома компании в районе Бока-Чика (штат Техас) в 15:14 по времени восточного побережья США (23:14 мск). SpaceX вела онлайн-трансляцию испытаний на своем сайте.

«Мы провели отсчет времени, мы осуществили зажигание двигателей Raptor, компьютер дал сигнал об отмене старта», - сообщил ведущий трансляции, не уточняя причин, по которым это произошло.

Компания намерена повторить попытку запуска аппарата позже. Отмечается, что стартовое окно будет открыто около трех с половиной часов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во время испытаний в начале декабря прототип Starship взлетел на заданную высоту, стал плавно спускаться и даже почти приземлился. Но едва коснувшись площадки, взорвался.