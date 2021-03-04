Украинский снайпер убил полицейского ДНР, спасавшего детей

Сотрудники МВД ДНР пытались эвакуировать детей с линии соприкосновения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 3 марта, на территории Донецкой народной республики украинский снайпер убил сотрудника полиции ДНР, который пытался эвакуировать детей с линии соприкосновения в районе Ясиноватской промзоны. Из-за обстрела не удалось вывести детей с опасного места, и где они сейчас находятся, неизвестно.

Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики. Как говорится в сообщении МВД, около полудня военнослужащие ДНР заметили группу детей между позициями ополченцев и украинских вооруженных сил. Туда немедленно были отправлены сотрудники полиции, чтобы эвакуировать детей. Однако они были обстреляны «прицельным снайперским огнем со стороны позиций ВСУ, в результате чего был смертельно ранен младший сержант полиции».

«Сотрудники МВД были вынуждены прервать проводимые мероприятия, дети не были эвакуированы. На данный момент их местонахождение неизвестно», - подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что дети неоднократно появлялись на линии соприкосновения, и полиция ДНР всегда их оттуда уводит. В ведомстве также напомнили, что «согласно минским договоренностям введен полный режим прекращения огня, означающий запрет на применение любого, в т.ч. стрелкового вооружения». А ВСУ в очередной раз показали пренебрежение к минским договоренностям и нормам общечеловеческой морали.