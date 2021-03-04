США намерены сократить роль ядерного оружия в стратегии нацбезопасности

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Новая американская администрация во главе с Джозефом Байденом намерена сократить роль ядерного оружия в стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов, а также настроена на диалог с Россией и Китаем по современным военным технологиям, которые оказывают влияние на стратегическую стабильность.

Об этом говорится в обнародованном Белым домом документе под названием «Промежуточные стратегические наставления по национальной безопасности». В частности, в «наставлениях» отмечается, что США предпримут «шаги, чтобы сократить роль ядерных вооружений в нашей стратегии национальной безопасности, одновременно гарантируя, что наш потенциал стратегического сдерживания остается безопасным, надежным и эффективным».

«Мы будем вести значимый диалог с Россией и Китаем по новому развитию событий в сфере военных технологий, влияющих на стратегическую стабильность», - говорится в документе.

Кроме того, его авторы заявляют, что Вашингтон не намерен устраивать «дорогостоящие гонки вооружений», напротив – собирается договариваться с зарубежными партнерами о контроле за вооружениями, именно поэтому США «быстро действовали» в вопросе продления договора СНВ-3 с Россией.

«США не должны и не будут участвовать в «вечных войнах», которые стоили тысяч жизней и триллионы долларов», - подчеркивается в документе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что при 46-м президенте Америка перестанет силой насаждать демократию за пределами своих границ и не будет больше свергать неугодных ей глав других государств.