WP: Из-за угрозы штурма Капитолия конгресс отменил заседание

Полиция усилила охрану Капитолия из-за сообщений о возможности штурма
Фото: REUTERS
Палата представителей конгресса США решила отменить запланированное на четверг заседание из-за угрозы нового штурма, сообщает газета Washington Post.
По данным источников издания, в правоохранительные органы Вашингтона поступила информация о том, что некие заговорщики назначили на 4 марта «день истинной инаугурации», когда на пост президента страны вернется Дональд Трамп, и сторонники республиканца могут попытаться снова прорваться в здание конгресса и устроить там беспорядки.
После этих сообщений сотрудники служб безопасности предупредили конгрессменов о возможной угрозе и усилили охрану Капитолия.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в США оценили ущерб от штурма Капитолия 6 января в 519 миллионов долларов, по делу о массовых беспорядках в Вашингтоне предъявлены обвинения более чем 300 сторонников Трампа.
Тогда из-за народных волнений скончались четыре человека, в том числе женщина-ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, в которую выстрелил .«защитник» Капитолия. Еще трое умерли по разным причинам «медицинского характера».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как выглядит Капитолий после штурма: фото и видео хаоса в Конгрессе США
Несогласные с результатами президентских выборов сторонники Трампа устроили штурм Капитолия. Показываем, как выглядит здание Конгресса США после погрома (подробности).