WP: Из-за угрозы штурма Капитолия конгресс отменил заседание

Полиция усилила охрану Капитолия из-за сообщений о возможности штурма Фото: REUTERS

Палата представителей конгресса США решила отменить запланированное на четверг заседание из-за угрозы нового штурма, сообщает газета Washington Post.

По данным источников издания, в правоохранительные органы Вашингтона поступила информация о том, что некие заговорщики назначили на 4 марта «день истинной инаугурации», когда на пост президента страны вернется Дональд Трамп, и сторонники республиканца могут попытаться снова прорваться в здание конгресса и устроить там беспорядки.

После этих сообщений сотрудники служб безопасности предупредили конгрессменов о возможной угрозе и усилили охрану Капитолия.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в США оценили ущерб от штурма Капитолия 6 января в 519 миллионов долларов, по делу о массовых беспорядках в Вашингтоне предъявлены обвинения более чем 300 сторонников Трампа.

Тогда из-за народных волнений скончались четыре человека, в том числе женщина-ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, в которую выстрелил .«защитник» Капитолия. Еще трое умерли по разным причинам «медицинского характера».

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