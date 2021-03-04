Ученые подтвердили связь между тяжестью течения COVID-19 и группой крови

Ученые исследуют взаимосвязь между тяжестью заболевания COVID-19 и группой крови пациентов Фото: Мария ЛЕНЦ

Американские ученые из клиники Brigham and Women's в Бостоне провели исследование и выяснили, почему люди со второй группой крови чаще заражаются коронавирусом и тяжелее переносят заболевание COVID-19. Результаты их научных изысканий опубликованы в журнале Американского общества гематологии Blood Advances.

Специалисты бостонской больницы проанализировали, как вирус SARS-CoV-2 взаимодействует с эритроцитами каждой группы крови, определив степень связывания белка на его поверхности (он называется рецептор-связывающий домен или RBD – receptor binding domain) с красными кровяными тельцами. И выяснили, что антиген именно II группы крови буквально «притягивает» к себе SARS-CoV-2. С помощью RBD коронавирус прикрепляется к клеткам-хозяевам.

При этом авторы исследования подчеркивают, что на основании полученных ими данных невозможно предсказать, насколько у пациента высок риск заразиться «ковидом» и насколько тяжело он будет болеть.

Напомним, как писал сайт kp.ru, медики, которые исследуют взаимосвязь между тяжестью заболевания COVID-19 и группой крови пациентов, давно заметили, что среди заразившихся коронавирусом меньше всего людей с первой группой крови, а чаще и тяжелее других болеют люди с второй и третьей группами крови.

К слову, ранее заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган рассказал «КП», какие лекарства действительно помогают при заболевании COVID-19. Эксперт проанализировал и прокомментировал данные исследований, проведенных в разных странах мира.