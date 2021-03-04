В России предложили ввести новый «налог на Google»

Новая мера под кодовым названием «Цифровой налог» входит во второй пакет мер поддержки российской IT-индустрии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России предложили ввести новый налог на деятельность крупных зарубежных IT-компаний, которые анализируют поведение россиян в Интернете, чтобы сформировать собственную рекламную политику. Такая возможность на прошлой неделе обсуждалась на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников встречи. Один из них пояснил изданию, что указанная мера входит во второй пакет мер поддержки отечественной IT-индустрии под кодовым названием «Цифровой налог».

«Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории России. Например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы», - уточнил собеседник газеты.

Он добавил, что деньги будут направляться на развитие высоких технологий в нашей стране. Предположительно, решение по этому вопросу будет принято летом – до середины 2021 года.

Другой участник совещания рассказал, что также обсуждалась возможность перераспределения средств уже взимаемого НДС, известного как «налог на Google». С 1 января 2017 года все иностранные IT-компании (в частности, Google, Microsoft и Facebook), которые продают в России свои программы, игры, базы данных и прочее, обязаны уплачивать НДС в размере 18%.