Блинкен обвинил Китай в «недостаточной прозрачности» по вопросам пандемии коронавируса

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в «недостаточной прозрачности» по всем вопросам, которые касаются пандемии коронавируса.

«Китай не демонстрировал полную и эффективную прозрачность ни в начале этого кризиса, когда это имело наибольшее значение, ни даже сегодня, когда идут расследования в попытке добраться до сути, что произошло», - заявил он в интервью Службе общественного вещания (PBS) США.

По словам Блинкена, «жизненно важно, чтобы мы видели настоящую открытость, чтобы мы видели реальный доступ международных экспертов там, где это играет важную роль».

Причем, как отметил глава американского внешнеполитического ведомства, нужен «реальный обмен информацией не только о пролом, но, что особенно важно, в дальнейшем», чтобы можно было «избежать новой пандемии в будущем».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в Вашингтоне обеспокоены первоначальными выводами экспертов ВОЗ, которые побывали в Ухане, чтобы выяснить происхождение COVID-19. Дескать, им не предоставили данные о самых ранних случаях заболевания, а выводы специалистов не были «свободными от вмешательства со стороны Китая».

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МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американских газет (подробности).