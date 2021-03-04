Илон Маск считает испытания взорвавшегося прототипа Starship успешными

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск Фото: REUTERS

Американский изобретатель и бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск очень доволен тем, как прошли нынешние испытания уже десятого по счету опытного образца космического корабля Starship, несмотря на то, что аппарат взорвался.

«Starship SN10 приземлился целым и невредимым!» - написал предприниматель на своей странице в Twitter.

Илон Маск добавил, что команда SpaceX «делает огромную работу», и в свое время «полеты Starship станут обычным явлением». Именно это, по его мнению, и будет «настоящим мерилом успеха».

Напомним, как писал сайт kp.ru, очередной прототип предназначенного для полетов на Марс космического корабля уже третий раз подряд взрывается во время испытаний. Правда, в этот раз аппарат «прожил» дольше и рванул не в момент приземления, а через несколько минут после посадки.