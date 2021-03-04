Психологи назвали черты, которые помогают людям приспособиться к пандемии коронавируса

Пандемия уже подняла спрос на услуги психологов примерно на треть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оказывается, легче пережить тяготы пандемии коронавируса людям помогают не самые лучшие черты характера. К такому выводу пришли специалисты секции психологии департамента медицинских наук Университета Флоренции.

Во время жесткого карантина в Италии она провели опрос, чтобы изучить влияние психопатических черт личности на устойчивость человека к стрессу из-за опасений заразиться, заболеть и умереть. Участники должны были заполнить специальную анкету, рассказать о своем характере и отношении к пандемии, самоизоляции, вызванному коронавирусом кризису.

Выяснилось, что люди, которым свойственны безрассудство, наглость, дерзость и склонность к подлости, гораздо легче переносят все невзгоды пандемии, пишет газета «Известия».

Результаты исследования итальянских коллег прокомментировала доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Мария Богданова. Она отметила, что перечисленные черты характера, а также готовность рисковать и низкая эмпатия помогают использовать необходимые в кризис ресурсы для собственных нужд, не делиться ими с другими.

«Еще, например, известно, что психопаты из-за высокой самооценки и низкой тревожности могут успешно проходить собеседования и удачно продавать себя, но когда доходит до дела, их реальная квалификация может оставлять лучшего», - добавила психолог.

Напомним, как писал сайт kp.ru, за время пандемии и связанных с ней ограничений россияне стали чаще обращаться за помощью к психологам.