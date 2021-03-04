Украинский политолог объяснил пророссийские настроения в стране Фото: REUTERS

На территории Украины много пророссийски настроенных граждан, поскольку жители страны видят, как сильно улучшилась экономическая ситуация в России за минувшие 20 лет. Об этом в четверг, 4 марта заявил украинский политолог Сергей Белашко.

Накануне международный институт социологии Киева опубликовал результаты опроса, который показал, что 40% жителей Украины положительно относятся к РФ. Причем такая ситуация наблюдается с сентября 2020 года.

- Почему, например, в Харькове и Харьковской области так много пророссийски настроенных украинцев? Потому что рядом российский Белгород, ВВП которого во время СССР был в два раза или даже более ниже, чем в Харькове. А в настоящее время он вдвое выше. Вот и все, соотношение изменилось в четыре раза. Все видят, где богатый сосед, - сказал Сергей Белашко в эфире телеканала "Первый Казацкий".

Как сообщал сайт kp.ru, накануне житель Харьковской области пожаловался на серьезные различия в уровнях пенсии в Крыму и на территории Украины. Он сообщил, что пенсионеры на российском полуострове живут гораздо лучше украинских.