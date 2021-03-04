Последние новости на утро 4 марта 2021: У больных лейкемией выявили «вечный» коронавирус

«КП» – о последних новостях на утро 4 марта 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 4 марта 2021 года. Американские медики из Университета Южной Калифорнии сообщили, что впервые в мире выявили случаи «вечного» заражения коронавирусом. Речь идет о трех больных лейкемией пациентах, в организме которых следы COVID-19 сохраняются дольше полугода. Уточняется, что эти пациенты – молодой человек и два ребенка дошкольного возраста, мальчик и девочка.

По мнению специалистов, такое длительное присутствие вируса в организме говорит о том, что благодаря новым мутациям он может стать неуязвимым для антител. К слову, ученые из клиники Brigham and Women's в Бостоне выяснили, почему люди со второй группой крови чаще заражаются коронавирусом и тяжелее переносят заболевание COVID-19. А психологи из Италии назвали черты характера, которые помогают людям приспособиться к пандемии.

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