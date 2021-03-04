Россия отправит первую со времен СССР миссию на Венеру в 2029 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России стартовало проектирование межпланетной автоматической станции «Венера-Д». Ученые рассчитывают, что уже в 2029 году РФ отправит на Венеру первую со времен СССР миссию. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый.

- Сейчас началось техническое проектирование, накануне также прошло важное совещание руководства РАН и «Роскосмоса». Мы приняли некоторые решения по венерианской программе. Надеемся, что первый российский аппарат улетит к Венере уже в 2029-ом, - сказал академик в интервью агентству ТАСС.

Основные контуры программы будут определены в ходе совместного проектирования. В рамках первого этапа эксперты планируют отправить на эту планету автоматическую станцию «Венера-Д», а исполнителями работ станут входящий в госкорпорацию «Роскосмос» НПО имени Лавочкина. В общей сложности проектирование займет где-то два года. В рамках данного проекта также планируется решить задачу доставки на нашу планету венерианского грунта.

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