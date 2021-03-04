В Конгрессе США призвали Россию освободить американца Тревора Рида. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Комитет по иностранным делам Палаты представителей внес в американский Конгресс резолюцию, призывающую Россию освободить напавшего на российских полицейских американца Тревора Рида. Об этом в четверг, 4 марта, говорится в опубликованном на сайте входящих в комитет республиканцев заявлении.

- Данные обвинения были политически мотивированными, а весь судебный процесс являлся показным. Американская сторона не может смириться с тем, что граждане США стали пешками в политической игре. Необходимо немедленно освободить Тревора, - прокомментировал резолюцию старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол.

Документ уже поддержали 25 членов Конгресса США от Республиканской и Демократической партий.

Напомним, в прошлом году суд в Москве признал Рида виновным в применении к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья и назначил американцу наказание в виде девяти лет колонии, а также штрафа на 300 тысяч рублей.

По версии следователей, летом 2019 года Рид напал на полицейских, которые прибыли после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе. Жители дома пожаловались на нетрезвого мужчину, который устроил ссору с несколькими женщинами. Когда американца доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника.

После оглашения вердикта судом первой инстанции американец подал жалобу на свой приговор. На заседании по апелляции на приговор Тревор Рид объяснил свое поведение литром выпитой водки.