Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Кротоне» на чемпионате Италии. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Итальянский футбольный клуб «Аталанта» с крупным счетом разгромил «Кротоне» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в Бергамо закончилась со счетом 5:1.

Голы в составе «Атланты» забили Робин Госенс, Хосе Паломино, Луис Муриэль, Йосип Иличич, а также российской полузащитник Алексей Миранчук, который вышел на замену на 63-й минуте матча чемпионата, заменив украинца Руслана Малиновского.У «Кротоне» на 23-ей минуте отличился Симеон Нванкво.

Для российского спортсмена Алексея Миранчука данный матч стал 20-м в составе команды из Бергамо. В них он забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Продлившая победную серию в чемпионате до четырех матчей «Аталанта» в настоящее время находится на четвертом месте в турнирной таблице серии А, у команды в общей сложности 49 очков. Тем временем «Кротоне» располагается на самой последней строчке с 12 очками.