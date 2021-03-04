Погода в Москве на 4 марта 2021: ожидается мокрый снег и гололедица Фото: Евгения ГУСЕВА

В этот четверг в столичном регионе синоптики ожидаются облачную погоду с мокрым снегом и гололедицей. О погоде в Москве на 4 марта 2021 года сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем на территории российской столицы будет от одного градуса мороза до одного градуса тепла, а ночью возможны заморозки до минус семи градусов по Цельсию. В Московской области дневная температура составил от минус трех до плюс двух градусов, а по ночам жителей Подмосковья ждет похолодание до десяти градусов мороза.

Сообщается, что порывы западного и северо-западного ветра сегодня могут достигнуть 17 метров в секунда, а атмосферное давление в столице России составит 737 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности на фоне сильного ветра будет действовать в Москве и области до 21:00 по московскому времени сегодняшнего дня, а из-за гололедицы – до 12:00 пятница. При этом на сайте МЧС России уточняется, что опасные метеорологические явления синоптики не прогнозируют.