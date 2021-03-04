Минэкономразвития РФ предложило расширить функционал «Госуслуг» Фото: Shutterstock

Российское министерство экономического развития предложило расширить функционал единого портала Госуслуг. В частности, предложили включить в перечень оказываемых услуг сведения из реестра микрофинансовых организаций. Об этом в четверг, 4 марта, сообщила пресс-служба Минэкономразвития России.

Отмечается, что проект распоряжения с данной инициативой уже внесен на рассмотрение правительства страны. Специалисты министерства предложили предоставлять россиянам и компаниям сведения об участниках финансового рынка, выписки из госреестров ломбардов, операторов инвестплатформ и МФО.

Ведомство также предлагает информировать самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке с помощью портала «Госуслуг». В настоящее время для получения таких сведений жителям страны и организациям приходится обращаться лично.

В Минэкономразвития полагают, что такие изменения позволят получать пользователям портала все необходимые данные в один клик «без лишних походов в органы власти».

Напомним, что в конце минувшего месяца на «Госуслугах» стали доступны справки о наборе социальных услуг и размере пенсий и иных выплатах.