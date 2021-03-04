Китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал новые снимки поверхности Марса

Снимки были сделаны с высоты 330-350 километров, на них можно увидеть кратеры, горные хребты и дюны Фото: REUTERS

Автоматическая межпланетная станция китайского производства "Тяньвэнь-1" прислала свежие черно-белые снимки с орбиты Марса. Об этом рассказали в Китайском национальном космическом агентстве.

Снимки были сделаны с высоты 330-350 километров, на них можно увидеть кратеры, горные хребты и дюны. Специалисты рассказали, что диаметр самого большого запечатленного на снимке кратера составляет около 620 метров. Кроме того, зонду удалось запечатлеть северный полярный круг Марса.

Запуск зонда состоялся 23 июля 2020 год при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан. Ожидается, что к началу лета "Тяньвэнь-1" совершит посадку в южной части равнины Утопия.

Ранее американский ровер Perseverance прислал на Землю звуки Марса. Заместитель руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен выразил надежду, что аудиозаписи заинтересуют музыкантов, которые впервые могут использовать реальные звуки с Красной планеты.