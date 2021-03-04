Источник рассказал о характеристиках российских аналогов «Мистралей» Фото: Алена МАРТЫНОВА

Российские вертолетоносцы проекта 23900 – аналоги французских «Мистралей» - смогут нести на борту до 16 воздушных судов, а также четыре беспилотника. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил в интервью изданию РИА Новости источник в судостроительной отрасли.

Он отметил, что для размещения в настоящее время рассматриваются вертолеты разработки КБ Камова - Ка-52К, Ка-27 и иные модели.

- Вместимость вертолетоносцев составляет около 15-16 машин. Кроме непосредственно вертолетов на борту этих судов проекта 23900 могут размещать несколько беспилотников. Достаточно долго формировались государственным заказчиком (Минобороны) требования к внешнему облику кораблей. Итоговый проект по своему функционалу стал не хуже, а может даже лучше французских «Мистралей», - сообщил источник.

Как сообщал сайт kp.ru, два десантных корабля проекта 23900 были заложены в июле прошлого года на заводе «Залив» в Керчи в присутствии российского лидера Владимира Путина. Для первых российских универсальных судов уже начали подбирать экипажи.