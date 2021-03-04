Депутаты предложили дарить россиянкам 13-ю зарплату на 8 Марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты от партии «Коммунисты России» обратилась к Государственной думе с предложением законодательно обязать работодателей выплачивать жительницам России 13-ю зарплату в Международный женский день 8 Марта. Об этом в четверг, 4 марта, рассказал председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

Он отметил, что это может стать эффективной мерой социальной поддержки трудящихся женщин.

- Если власти примут такое решение, то РФ станет первым в мире государством, где женщина в международный праздник 8 Марта получает от государства подарочные как меры социальной поддержки в соответствии с идеями Надежды Крупской и Клары Цеткин, - сообщил Максим Сурайкин в интервью РИА Новости.

Председатель ЦК партии отметил также, что в среднем россиянки зарабатывают меньше представителей сильного пола в стране. Так же, по его словам, было и в советское время, однако если в СССР в организациях этот праздник отмечался широко, то в настоящее время многие работодатели частного сектора его игнорируют.

Максим Сурайкин добавил, что также необходимо ввести аналогичную меру социальной поддержки для трудящихся мужчин к 23 февраля.

Как сообщал сайт kp.ru, на 8 Марта в текущем году самыми популярными подарками для женщин в России стали косметика, парфюмерия, кондитерские изделия и электроника.