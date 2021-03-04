«Коммерсантъ»: птицеводы в России пожаловались на нехватку яиц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские птицеводы пожаловались на нехватку инкубационных яиц. Дефицит и рост цен на них может привести к сокращению производства и увеличению стоимости готовой продукции. Этот вопрос обсуждался на совещании главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с крупнейшими представителями отрасли. Об этом в четверг, 4 марта, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников встречи.

Птицеводы сообщили, что многие российские предприятия не имеют собственных репродукторов и вынуждены покупать инкубационные яйца в других странах, однако их цена за последнее время выросла почти в два раза. Сейчас за яйцо поставщики просят более 30 рублей. Между тем, осенью 2020 года этот показатель составлял 16-17 рублей.

Подорожание инкубационных яиц специалисты объяснили вспышками птичьего гриппа в некоторых государствах и подорожанием кормов и лизина. Сыграл свою роль и резкий рост спроса на яйца со стороны КНР, где в настоящее время идет быстрыми темпами восстановление бройлерного производства.

Сообщается, что из-за подорожания российские предприятия, которые обеспечивают 20% рынка мяса птицы, могут сократить выпуск продукции.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сообщил, что в течение двух-трех лет проблему может решить субсидирование производства инкубационных яиц в РФ. Эксперты также отмечают необходимость восстановления импорт из стран, попавших под ограничения из-за птичьего гриппа. Специалисты Минсельхоза говорят, что для снижения зависимости отрасли от импортных яиц планируется стимулировать развитие собственного производства.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, ФАС России накануне начала проверку производителей мяса курицы и куриных яиц по соблюдению требований антимонопольных законов по поручению вице-премьера Андрея Белоусова.

Напомним, что, по мнению специалистов российского Минсельхоза, в России в 2021 году нет предпосылок для значительного роста цен на мясо птицы и яйца.