Неизвестные взломали страницу президента Киргизии в Facebook

Злоумышленники оставляли комментарии под различными постами от лица президента Фото: REUTERS

Аккаунт президента Киргизии Садыра Жапарова в Facebook был взломан неизвестными лицами, рассказала пресс-секретарь киргизского лидера Галина Байтерек.

Она сообщила, что злоумышленники оставляли комментарии под различными постами от лица президента, и сам Жапаров к ним никакого отношения не имеет. Байтерек подчеркнула, что глава Киргизии уважительно относится к критике или любым другим высказывания в обществе и не позволил бы себе "подобные высказывания". При этом она не уточнила, о каких именно комментариях идет речь.

В октябре прошлого года голландский хакер взломал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter. При этом взломщик действовал методом простого подбора и перебирал различные варианты. Выяснилось, что Трамп использовал пароль maga2020! (сокращенное от его знаменитого лозунга Make America Great Again).