Туристов эвакуировали из Тадж-Махала из-за сообщения о бомбе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По меньшей мере тысячу туристов пришлось эвакуировать сегодня утром с территории мавзолея Тадж-Махал в индийском городе Агра из-за поступившего сообщения о минировании здания. Об этом в четверг, 4 марта, пишет газета Hindustan Times, ссылаясь на информацию местной полиции.

Экстренную эвакуацию решили провести после анонимного телефонного звонка от неизвестного мужчины, который сообщил о заложенной бомбе в Тадж-Махале.

Достопримечательность окружили правоохранители, силы безопасности провели поиск взрывного устройства. На место также вызвали оперативную группа по обезвреживанию бомб на случай, если взрывчатку все-таки обнаружат.

По предварительной информации, звонок об угрозе взрыва поступил из города Ферозабад. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются найти звонившего мужчину.

Чуть позже выяснилось, что сигнал о минировании Тадж-Махала оказался ложным, мавзолей вновь открыли для туристов.