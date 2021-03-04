Туристов эвакуировали из Тадж-Махала из-за сообщения о бомбе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По меньшей мере тысячу туристов пришлось эвакуировать сегодня утром с территории мавзолея Тадж-Махал в индийском городе Агра из-за поступившего сообщения о минировании здания. Об этом в четверг, 4 марта, пишет газета Hindustan Times, ссылаясь на информацию местной полиции.

Экстренную эвакуацию решили провести после анонимного телефонного звонка от неизвестного мужчины, который сообщил о заложенной бомбе в Тадж-Махале.

В настоящее время достопримечательность окружена правоохранителями, силы безопасности ведут поиск взрывного устройства.