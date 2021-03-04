Майк Помпео допустил свое участие в президентской гонке в США в 2024 году Фото: REUTERS

Возглавлявший американский Государственный департамент в администрации предыдущего президента США Майкл Помпео допустил свое участие в президентской гонке в 2024 году. Об этом в четверг, 4 марта, он рассказал в эфире телеканала Fox News.

Ведущий спросил о экс-госсекретаря, готов ли он баллотироваться в президенты на следующих выборах, если Дональд Трамп решит не вступать в президентскую гонку.

- Я всегда готов бороться и сильно переживаю за Соединенные Штаты. Я уже очень давно являюсь частью консервативного движения и дальше планирую придерживаться тех же взглядов, - ответил Майкл Помпео.

Как сообщал сайт kp.ru, в конце февраля бывший президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на конференции консервативных кругов не исключил, что может снова принять участие в борьбе за пост президента Штатов. Бывший глава государства в случае вступления в гонку не планирует привлекать к своей кампании Майкла Пенс.