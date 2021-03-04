Трое пострадавших при нападении мужчины с ножом в Швеции получили серьезные ранения

Сейчас ситуация в Ветланде находится под контролем Фото: REUTERS

Трое пострадавших при нападении в шведском городе Ветланда получили серьезные ранения, угрожающие их жизни. Об этом свидетельствуют данные городской больницы, передает Radio Sweden.

Как сообщает шведское издание Local, во время своей пресс-конференции правоохранительные сообщили, что злоумышленник задержан. Сейчас ситуация в Ветланде находится под контролем. Полиция не думает, что в деле есть другие подозреваемые. Более того, задержанный ранее привлекался к ответственности за мелкие преступления.

Напомним, 3 марта в провинции Йенчепинг на юге Швеции мужчина с ножом напал на прохожих и ранил восемь человек. После применения огнестрельного оружия полиция задержала преступника, которому около 20 лет. Преступление классифицируют как покушение на убийство, но полиция также проверяет возможные террористические мотивы.