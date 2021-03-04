Рамзан Кадыров потребовал от ФБР $250 тысяч наличными за информацию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что объявленный ФБР в розыск российский предприниматель Евгений Пригожин сейчас находится в Грозном, и в шутку потребовал за эту информацию обещанное вознаграждение в 250 тысяч долларов. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале в четверг, 4 марта.

Накануне ФБР опубликовало список российских граждан, разыскиваемых по делу о «вмешательстве в выборы» в 2016 году. В этом списке есть и Евгений Пригожин, за информацию о местонахождении которого бюро предложило 250 тысяч долларов.

- Более легких денег от американского правительства и представить невозможно. Официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном. Без зазрения совести я готов получить заслуженную премию, но только наличными. Мои иностранные счета заблокировали из-за санкций, а жить на что-то надо!, - написал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни с иронией посоветовал ФБР упаковать вознаграждение в чемоданчик купюрами по 20 долларов и передать через кого-нибудь. Сразу после этого он пообещал сообщить точное местонахождение бизнесмена.

- Он сейчас рядом со мной и даже не подозревает, что его ждёт путешествие в страну ковбоев. Только фальшивки не присылайте, проверю, - добавил Рамзан Кадыров.

Как сообщал сайт kp.ru, сам Евгений Пригожин, комментируя ситуацию с розыском, заявил, что американские власти используют тему «российской угрозы» для прикрытия коррупции и оправдания «охоты на ведьм».