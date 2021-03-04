Facebook снял запрет на политическую рекламу Фото: Анастасия ОСИПОВА

Компания Facebook вновь разрешила показ политической рекламы, запрет на которую был введен после выборов президента Соединенных Штатов в ноябре минувшего года. Об этом в четверг, 4 марта, говорится на сайте компании.

- Сегодня мы восстанавливаем показ рекламы, связанной с политикой, выборами и вопросами общественной значимости в США. Этот временный запрет был введен, чтобы избежать путаницы и злоупотреблений после дня выборов в стране, - говорится в сообщении.

Представители Facebook отметили, что во время избирательного цикла узнали о политической рекламе намного больше и внимательно изучили принцип работы такой рекламы на своих сервисах, чтобы понять, какие изменения следует внести.

Накануне американская компания Google также сняла запрет на политическую рекламу.

Как писал сайт kp.ru, накануне фильтры Facebook, связанный с запретом на политическую рекламу в социальной сети, стали причиной блокировки рекламы о пользе и необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции.