В Мадриде учителя и пожарные не могут выйти на работу после вакцинации от COVID-19

Все дело в побочных эффектах или плохом самочувствии после прививки Фото: REUTERS

Многие учителя, пожарные, полицейские и сотрудники служб по чрезвычайным ситуациям Мадрида не могут выйти на работу после массовой вакцинации от коронавирусной инфекции.

Все дело в побочных эффектах или плохом самочувствии после прививки, передает телеканал TeleSUR. Некоторые школы разослали сообщения родителям, чтобы дети не приходили на уроки из-за нехватки учителей, однако в это время школьники уже были на занятиях.

После случившегося президент испанской Федерации ассоциаций родителей учащихся (FAPA) Мари Кармен Морильяс обратилась к властям Мадрида и попросила проводить вакцинацию преподавателей с предусмотрительностью и планированием.

В середине февраля власти Каталонии были вынуждены приостановить вакцинацию полицейских, так как многие из них жаловались на плохое самочувствие после прививки. Таким образом администрация хотела гарантировать безопасность во время региональных выборов.

Ранее власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Ее признали неэффективной в борьбе с местным штаммом коронавируса.