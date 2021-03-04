Минсельхоз ожидает восстановления производства яиц и мяса птицы в России к маю 2021 Фото: Мария АНАНОВА

В России активно развивается птицеводческая отрасль, ежегодно демонстрируя рост производства мяса и яиц. Вместе с тем, сейчас на рынке наблюдается дисбаланс спроса и предложения из-за увеличения объемов потребления и сокращения производства. Полное восстановление производства яиц и мяса птицы в России ожидается к маю текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте Минсельхоза РФ.

Специалисты ведомства отметили, что дополнительным фактором для роста цена выступили вспышки птичьего гриппа в некоторых странах Евросоюзе, которые являются основными поставщикоми инкубационного яйца для российских бройлерных птицефабрик.

- С учетом этого импорт инкубационного яйца был перераспределен на другие государства. Внутренние потребности обеспечиваются на 80 процентов за счет собственного производства, на 20 процентов – за счет импорта. Для снижения зависимости отрасли от импорта планируем стимулировать развитие собственного производства, - говорится в сообщении министерства.

Минсельхоз разработал дополнительные меры для сохранения финансовой устойчивости производителей и стабилизации цена на птицу и яйца. Среди мер: рост предельного лимита по льготным кредитам для предприятий, пролонгация льготных инвесткредитов, а также компенсация части затрат на килограмм произведенной и реализованной продукции.

Ранее сайт kp.ru писал, что птицеводы в России пожаловались на нехватку инкубационных яиц, сообщив, что дефицит и рост цен на них может привести к сокращению производства и увеличению стоимости готовой продукции.