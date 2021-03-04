Минпросвещения РФ: школы вернутся к пятидневному обучению в 2022 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Введение шестидневной учебной недели в некоторых школах России было вынужденной мерой из-за пандемии коронавируса. Вероятно, учебные заведения вернутся к привычному пятидневному режиму работы в 2022 году. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе беседы с журналистами.

- Если школа работает по пятидневке, то она, скорее всего, со следующего года вернётся к этому режиму работы. Сейчас все делается, чтобы сохранить уровень знаний российских. Всероссийские проверочные работы позволяют определить возникающие пробелы, - отметил глава министерства.

Сергей Кравцов также прокомментировал предложение главы Совета Федерации России Валентины Матвиенко ввести во всех школах государства пятидневное обучение, чтобы ученики могли больше времени уделять своей семье, прогулкам и хобби. Министр просвещения отметил, что перевод на пятидневку или шестидневку должен быть решением самой школы. При этом большинство учебных учреждений учатся на пятидневном обучении.