ФНС планирует по-новому собирать налоги с россиян Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская Федеральная налоговая служба планирует в течение этого года внедрить нововведения, которые позволят по-новому собирать налоги с жителей страны и компаний, а также повысить эффективность их администрирования и облегчить работу банков по изучению сведений о заемщиках. Об этом говорится в плане деятельности ФНС на 2021 год.

Одна из ключевых инициатив – внедрение новой информационной системы нового поколения «Налог-4», предназначенной для выявления махинаций с налогом на добавленную стоимость и создания цепочки подставных компаний, которые «накручивают» входящие налоги.

Также в текущем году Федеральная налоговая служба намерена ввести новую систему оценки налогоплательщиков на основании информации, собираемой при оказании им услуг, в том числе банковских. Это должно ускорить принятие решений о предоставлении кредитов гражданам России.

Частично такая система уже функционирует и построена на технологии блокчейн, которая применяется в криптовалютах. В минувшем году ее активно применяли для поддержки наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса – им выдавали льготные кредиты в ускоренном порядке.