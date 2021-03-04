Счетная палата предупредила о возможном росте сердечно-сосудистых заболеваний в России

Снижение объемов оказания плановой медпомощи связано с введенными ограничительными мерами Фото: Олег УКЛАДОВ

Отсутствие плановой медицинской помощи на фоне пандемии в регионах России может привести к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Об этом говорится в отчете Счетной палаты РФ после анализа распределения средств из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) бюджетам территориальных фондов медицинского страхования.

В отчете указано, что снижение объемов оказания плановой медпомощи связано с введенными ограничительными мерами. Сохранить объемы оказания помощи удалось только по онкологическим заболеваниям.

Кроме того, медицинским учреждениям в регионах не хватает средств для финансирования расходов. При этом в Счетной палате отметили, что большая часть средств медучреждений идет на оплату труда — в среднем 68,9% от суммарного объема расходов.

Ранее Счетная палата России оценила расходы на борьбу с пандемией коронавируса. Согласно оценке ведомства, затраты составили 2,86 триллиона рублей или 12,5% от общих расходов. Из них 378,2 миллиарда рублей выделили регионам страны для обеспечения медицинской помощи больным COVID-19.