ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт на территории Калининградской области. Правоохранители задержали россиянина за подготовку теракта на объекте энергетики, мотивом для преступника выступала «ненависть к действующей власти». Об этом в четверг, 4 марта, сообщила ФСБ России.

Задержанный также осуществлял вербовку жителей Калининградской области для участия в террористической деятельности. Дома у злоумышленника нашли самодельную взрывчатку, инструкции по ее изготовлению, а также компоненты для синтезирования бомбы.

Сотрудники правоохранительного органа изъяли у россиянина материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти.

ФСБ не уточнила точную дату задержания, однако отмечается, что мера пресечения для задержанного пока что не избрана. В отношении россиянина по факту подготовки к теракту уже возбудили уголовное дело.