"Союзмультфильм" планирует запустить собственный телеканал

В 2021 году студия намерена выпустить 200 сериальных эпизодов и 1800 минут анимации Фото: кадр из фильма

Студия "Союзмультфильм" ведет переговоры с несколькими спутниковыми каналами о запуске собственного телеканала. Создание канала входит в долгосрочные планы стратегии развития.

Пресс-служба студии пока отказалась разглашать детали переговоров, пишет ТАСС. Известно только то, что в числе спутниковых каналов, с которыми ведутся беседы, есть телеканал "Мультландия". Он является резидентом технопарка киностудии "Союзмультфильм".

В студии добавили, что "Союзмультфильм" ежегодно наращивает объемы производства различных проектов. В частности, в этом году планируется производство 200 сериальных эпизодов и более 1800 минут анимации.

В сентябре 2020 года "Союзмультфильм" объявил о запуске нового детективного мультсериала, сценаристом которого выступила писательница Дарья Донцова. Как подчеркнули в студии, это первый российский мультсериал в детективном жанре.