В России за сутки выявлено 11 385 новых случаев коронавируса Фото: REUTERS

За минувшие сутки врачи выявили на территории России 11 385 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Общее число инициированных в стране с начала пандемии коронавируса достигло отметки в 4 290 135. Об этом в четверг, 4 марта, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявили в Москве (2 150), в Сакт-Петербурге (986) и Московской области (693). Сообщается также, что у 12,4 процента новых зараженных нет никаких симптомов заболевания.

За сутки в России также зафиксировали 475 летальных исходов из-за коронавируса или осложнений после него, в общей сложности от болезни в стране умерли 87 823 человека. Выздоровели за один день еще 16 123 россиянина, с начала пандемии вылечились от коронавируса 3 869 857 человек.